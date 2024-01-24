بعد إسقاط طائرة الأسرى.. نواب "الدوما" لنظرائهم الأمريكيين والألمان: هذه هي حقيقة من تملون!

وجّه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين بمخاطبة الكونغرس الأمريكي والبرلمان الألماني على خلفية إسقاط نظام كييف طائرة نقل عسكرية روسية كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيّا.

وقال فولودين الجلسة العامة لمجلس "الدوما": "يجب أن يعلموا أن الصواريخ ومنصات الإطلاق التي تم استخدامها بضرب الطائرة، حصل عليها نظام كييف من واشنطن وبرلين. سنرسل خطابا إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني، حتى يتمكن أعضاؤهما من معرفة حقيقة الجهة التي يمولونها، وطبيعة النظام الأوكراني النازية".

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وأضاف: "يجب أن يدركوا مسؤوليتهم في إيقاف هذا النظام الذي يغذيه بايدن وماكرون وشولتس وغيرهم من السياسيين، ويجب على أعضاء البرلمانات عزل هؤلاء".

وقال: "سنخاطب النواب الذين يفكرون في فرنسا، الذين يحترمون ذكرى أجدادهم ويفهمون ما هي الفاشية، سيساعد نداءنا الكثير من الناس على اتخاذ القرار الصحيح".

وتابع: "سنبني معا عالما متعدد الأقطاب، نظاما عالميا عادلا ولن نسمح بحرب عالمية ثالثة".

وتابع: "لقد أطلقوا النار على جنودهم في السماء، وكانت أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم ينتظرونهم في أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و9 من أفراد طاقمها.

المصدر: RT