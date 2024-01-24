اعتبر نائب رئيس برلمان سلوفاكيا لوبوش بلاغا أن مواطني بلاده سئموا حقيقة أن البلاد تقدم مساعدات هائلة لأوكرانيا، لا تؤدي إلا إلى الفقر والموت.

وكتب بلاغا على "تيليغرام": "ليس لدى الأوكرانيين سبب للانزعاج. تقدم لهم سلوفاكيا مساعدة كبيرة، وقد سئم الناس منها بالفعل. لأنها لا تؤدي إلى شيء، سوى الفقر والموت".

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كما أعرب عن اتفاقه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بأن الهجوم المضاد الذي شنته كييف كان فاشلا.

وأضاف: "لقد قال فيكو الحقيقة بشأن أوكرانيا، والتي بدأت وسائل الإعلام الغربية أيضا في كتابتها: نعم، أوكرانيا تخسر. وفشل الهجوم المضاد فشلا ذريعا، ولو لم تكن هناك أموال من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم تكن لتصمد أوكرانيا لأسبوعين. نظام زيلينسكي ليس لديه أي شيء مشترك مع الديمقراطية، والمعارضة مضطهدة، ومؤخرا توفي صحفي أجنبي في السجن".

وأشار إلى أن أوكرانيا هي واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم، وشبه بلاغا المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي بـ"صب المليارات في ثقب أسود".

وتابع: "روبرت فيكو محق أيضا في أن روسيا لن تغادر شبه جزيرة القرم والدونباس أبدا"، مشيرا إلى أنه على الرغم من المساعدة الغربية، فشلت أوكرانيا في تحريك خط الجبهة "ولو مليمترا واحدا".

وكانت أوكرانيا قد بدأت "هجومها المضاد" في الرابع من يونيو الماضي، وبعد ثلاثة أشهر صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "فشل". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر قوات كييف خلال هذا الهجوم بلغت أكثر من 125 ألف عسكري.

المصدر: نوفوستي