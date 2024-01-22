لافروف: توقف كييف عن القتال سينقذ حياة مئات الآلاف من الأوكرانيين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، أن توقف كييف عن القتال وإلقاء مواطنيها كما لو كانوا وقودا للمدافع دفاعا عن مصالح الغرب، سينقذ حياة مئات الآلاف من الأوكرانيين.

وقال الوزير متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص للوضع في أوكرانيا: "ماذا سيحدث إذا توقفت أوكرانيا عن القتال؟ إن مئات الآلاف من أولئك الذين تحاول سلطات كييف اليوم اصطيادهم مثل الماشية في الشوارع والحانات والكنائس وتدفع بهم كوقود للمدافع من أجل المصالح الجيوسياسية الغربية وكما يقولون القيم الديمقراطية، سيتم إنقاذ حياتهم بالتأكيد".

كما لفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه "لم تكن هناك أية مصلحة للشعب الأوكراني في الحرب ضد روسيا"، وأضاف: "لا يوجد سوى مصالح الأنغلوسكسونيين وأتباعهم والنخبة الإجرامية الفاسدة في كييف، المرتبطة بالغرب على قاعدة المسؤولية المتبادلة، والتي تخشى أن يتم جرفها في اليوم الثاني بعد نهاية الحرب".

كما أكد لافروف أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء زعماء كييف الحاليين في السلطة.

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن ما يسمى بـ "صيغة زيلينسكي للسلام" وغيرها من الصيغ المماثلة لا يؤدي إلى أي حل، وكلما أسرعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل بالنسبة لهما.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

المصدر: RT