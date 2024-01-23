البنتاغون.. الولايات المتحدة فشلت في الاتفاق على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا خلال اجتماع المانحين

قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن واشنطن لم تتمكن من الاتفاق مع الدول المانحة لأوكرانيا على تقديم أي حزم مساعدات عسكرية جديدة ومحددة لكييف خلال اجتماعهم الثلاثاء.

ووفقا لرايدر لم تتمكن واشنطن من التعهد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في اجتماع للمانحين، مضيفا:"لا أتتبع أي دعم مادي محدد".

وعقد الاجتماع على مستوى رؤساء الإدارات العسكرية اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الدفاع الأمريكي.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا نفدت في نهاية العام الماضي، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنهم غير قادرين على الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، ليس لدى الولايات المتحدة "فانوس سحري" يمكنها من خلاله تمويل أوكرانيا دون تنسيق الطلبات في الكونغرس.

في وقت سابق، ذكر جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لم يعد لديها الأموال اللازمة لمواصلة دعم أوكرانيا، وستتطلب حزم المساعدات الجديدة موافقة الكونغرس على تمويل جديد.

ووفقا له، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أحدث حزمة مساعدات أمنية في 27 ديسمبر، لم يتم تسليمها بعد إلى أوكرانيا بالكامل وقد يستغرق ذلك أسابيع.

وتعمل المعارضة الجمهورية في الكونغرس على كبح الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدة جديدة لكييف، وتصر تشديد العمل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: نوفوستي