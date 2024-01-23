واشنطن وكييف تبحثان دعم الميزانية الأوكرانية بـ 11.8 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وأوكرانيا بحثتا الدعم الأمريكي للميزانية الأوكرانية بـ 11.8 مليار دولار في إطار حزمة المساعدات التي تعتزم واشنطن تقديمها لكييف.

وأشار بيان للخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، إلى أن نائب وزير الخزانة للشؤون الدولية جاي شامبو بحث مع وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو "المساعدة الاقتصادية الحيوية والجهود الدولية لمحاسبة روسيا".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن إدارة واشنطن تبذل جهودا لضمان دعم الميزانية الأوكرانية بشكل مباشر بمبلغ 11.8 مليار دولار في إطار الطلب الموجه إلى الكونغرس، إضافة إلى مساعدات دولية أخرى، ستسمح لأوكرانيا "بمواصلة الدفاع عن نفسها" والحفاظ على إمكانية استفادتها من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 15.6 مليار دولار.

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وبحث شامبو ومارتشينكو كذلك "مواصلة التعاون عبر مجموعة الدول السبع ومنصة التنسيق المشتركة للدول المانحة لأوكرانيا".

يذكر أن المساعدات المذكورة لدعم الميزانية الأوكرانية جزء من حزمة مساعدات أوسع لأوكرانيا تضم نحو 60 مليار دولار ضمن تشريع جديد طلب البيت الأبيض من الكونغرس المصادقة عليه في أكتوبر الماضي.

ويتضمن التشريع تخصيص 106 مليارات دولار بشكل عام، لتمويل العديد من البرامج، بما فيها مساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وتمويل الإجراءات لضمان أمن الحدود الأمريكية.

ولم يصادق الكونغرس على التشريع حتى الآن على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بخصوص بعض بنوده، الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.

المصدر: تاس