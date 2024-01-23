ألمانيا تعتزم تقديم 6 مروحيات من نوع "سي كينغ" لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين ستقدم لأوكرانيا 6 مروحيات متعددة الأغراض من طراز "سي كينغ".

وجاء في بيان لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، نشر في حساب وزارة الدفاع على "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء، أن "سي كينغ" مروحية موثوق بها وقوية ستساعد الأوكرانيين في الكثير من المجالات، من الاستطلاع فوق البحر الأسود إلى نقل العسكريين".

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وأشار البيان إلى أن هذا هو أول توريد من نوعه.

وأضاف الوزير أن الدفاعات الجوية تعتبر أولوية لحماية السكان الأوكرانيين، ودعا لزيادة الإنتاج الدفاعي.

ولم يذكر البيان موعد توريد المروحيات لأوكرانيا.

وجاء ذلك في ختام اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا بصيغة "رامشتاين"، الذي عقد يوم الثلاثاء.

ودعا وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف الدول الداعمة لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي