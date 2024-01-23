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أذربيجان.. إصابة 3 أشخاص بانفجار في مصنع عسكري

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أذربيجان.. إصابة 3 أشخاص بانفجار في مصنع عسكري
Sputnik
أرشيف
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أعلن مكتب المدعي العام في أذربيجان اليوم الثلاثاء إصابة 3 أشخاص جراء انفجار وقع في مصنع تابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية بمدينة شروان.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "في الساعة 15:00 تلقى مكتب المدعي العام بمدينة شروان معلومات عن انفجار في مصنع شروان "أراز" التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية".

وأضاف البيان: "تبين أنه نتيجة للحادث أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة".

وتابع أن سبب الانفجار يعود إلى إصابة قذيفة هاون من عيار 120 مم بضربة مطرقة.

المصدر: سبوتنيك + RT

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