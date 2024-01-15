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مصرع شخصين في انفجار وحريق بورشة في باكو

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مصرع شخصين في انفجار وحريق بورشة في باكو
Globallookpress
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أفادت وكالة APA المحلية للأنباء، بأن انفجارا وقع في ورشة عمل في منطقة بيناجادي في باكو عاصمة أذربيجان، وتبعه حريق ونجم عن ذلك مصرع شخصين وإصابة أكثر من 10 آخرين.

وقالت الوكالة: "نتيجة لانفجار وحريق في ورشة عمل في شارع أباي كونانباييف في منطقة بيناجادي في باكو، قتل شخصان وأصيب أكثر من 10 أشخاص آخرين بجروح وحروق".

وذكرت الوكالة، أن عناصر الإنقاذ ورجال مصلحة الإطفاء والطوارئ، يواصلون بذل كل الجهود اللازمة للقضاء على عواقب الحادث.

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وبحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في ورشة لإنتاج الأثاث والموبيليا.

المصدر: نوفوستي

 

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