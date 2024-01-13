حريق هائل في مستودع لشركة بيع عبر الإنترنت في بطرسبورغ (فيديو+صور)  

شب حريق هائل في أحد مستودعات البضائع في مدينة سان بطرسبورغ، واندفع المتواجدون في داخله إلى خارج البناء، وأتت النيران على مساحة 5000 متر مربع بحسب خدمات الطوارئ في المدينة.

وأظهرت صور للحادث تصاعد الدخان وألسنة اللهب من موقع الحريق في منطقة شوشاري بالمدينة، ولم ترد أي معلومات حتى الساعة عن وقوع أي إصابات.

كما ظهرت في فيديو عملية إجلاء الناس من المبنى الذي شهد الحريق، بينما أظهرت لقطات جوية نشوب الحريق في مستودع Wildberry للبيع عبر الإنترنت.

وذكر أحد الموظفين الذين كانوا متواجدين في المبنى أن الحريق اندلع في الطابق الـ7 حيث يتم تخزين البضائع. وقبل ذلك، انطلق إنذار الحريق في المبنى حوالي الساعة الـ05:00 وأضاف أن الموظفين اشتموا رائحة كريهة.

وقام السكان المحليون المعنيون وأصدقاء موظفي المستودع بمساعدتهم على مغادرة موقع الحريق لحصولهم على مكان دافئ في سياراتهم.

هذا وحاولت RT الاتصال بالخدمة الصحفية لشركة Wildberry، لكنها لم تتمكن من التعليق على هذه الحادثة فورا.

المصدر: RT