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بيسكوف: الضربة الروسية الأخيرة لكييف وخاركوف ليست ردا على قصف سوق دونيتسك

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بيسكوف: الضربة الروسية الأخيرة لكييف وخاركوف ليست ردا على قصف سوق دونيتسك
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الضربة الروسية لمواقع في كييف وخاركوف الليلة الماضية ليست ردا على القصف الأوكراني لسوق دونيتسك مؤخرا، وأن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية ردا على سؤال حول إن كانت الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة لكييف وخاركوف انتقاما لقصف دونيتسك: "نحن نواصل عمليتنا العسكرية، وجيشنا لا يضرب المرافق المدنية والمناطق السكنية ولا يستهدف المدنيين خلافا لنظام كييف. وهذا ما يميز جيشنا بشكل أساسي عن جيش نظام كييف". 

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل قليل توجيه ضربات صاروخية دقيقة لمواقع حيوية في مدينتي كييف وخاركوف، ومقاطعتي دنيبروبيتروسك وسومي في أوكرانيا، طالت مصانع لصواعق الأسلحة والذخائر، والمسيرات، ومستودعات للأسلحة والوقود لقوات كييف.

وأعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت سوقا في مدينة دونيتسك صباح 21 يناير ما أدى لمقتل 27 مدنيا، وإصابة 25 آخرين.

المصدر: تاس

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