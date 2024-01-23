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بريطانيتان تحصلان على حق اللجوء المؤقت في روسيا

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بريطانيتان تحصلان على حق اللجوء المؤقت في روسيا
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صورة أرشيفية
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حصلت مصممة الرقصات البريطانية كريستينا آنّا كاميرون دافيدوفا ووالدتها الإيرلندية إيلين موراغ بيدويل على حق اللجوء المؤقت في روسيا.

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صرحت بذلك ممثلة وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، حيث تابعت أن دافيدوفا تعمل في مجال فن الباليه بروسيا منذ 30 عاما، وتساعدها والدتها بيدويل في تصميم الملابس وخياطة الأزياء الخاصة بالعروض.

وقالت فولك: "في حفل مهيب، قام رئيس إدارة اللاجئين واللجوء المؤقت والمهاجرين القسريين بوزارة الداخلية أليكسي غورين شهادات اللجوء المؤقت على الأراضي الروسية"، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تمنح الحق في الرعاية الطبية، وكذلك العمل دون الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل.

وكريستينا كاميرون دافيدوفا هي مصممة رقصات ومبتكرة عروض في مجال فن الباليه الكلاسيكي، وقامت بتصميم باليهات: "كنز زيغفريد"، "أغنية حورية البحر"، "البارون الغجري"، "الزهرة القرمزية"، "البجعة" وغيرها. وقد قامت بتأسيس فرقة "أوسموي ديف" للباليه، وهي إحدى الراقصات المنفردة به.

المصدر: نوفوستي

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