اللعنة تصيب العائلة المالكة في بريطانيا.. دوقة يورك تكتشف إصابتها بمرض خبيث

اكتشفت سارة فيرغسون دوقة يورك إصابتها بسرطان الجلد أثناء علاجها من سرطان الثدي.

إقرأ المزيد

وتم اكتشاف الورم الميلانيني بعد إزالة عدة شامات أثناء خضوعها لعملية جراحية ترميمية بعد استئصال الثدي. ويقوم الأطباء بتحليله لمعرفة ما إذا كان قد تم اكتشافه مبكرا.

وقال متحدث باسم الدوقة اليوم الاثنين: "يبدو واضحا أن التشخيص الآخر بعد فترة وجيزة من علاج سرطان الثدي كان مؤلما، لكن الدوقة لا تزال في حالة معنوية جيدة".

وسارة، البالغة من العمر 64 عاما، هي الزوجة السابقة للأمير أندرو وأم الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، كانت في السابق هدفا مفضلا للصحف الشعبية البريطانية.

ونشرت سارة فيرغسون المعروفة باسم "فيرغي" مذكراتها، وقامت بتأليف عدد من كتب الأطفال بالإضافة إلى رواية رومانسية تاريخية للكبار.

ويأتي هذا الإعلان بعد 5 أيام من بيانين بشأن العائلة المالكة في بريطانيا، حيث خضعت كيت، أميرة ويلز، لعملية جراحية في البطن، وخضوع الملك تشارلز الثالث هذا الأسبوع لعلاج البروستاتا.

المصدر: أ ب