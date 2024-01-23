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نيجيريا تعرب عن رغبتها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"

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نيجيريا تعرب عن رغبتها بالانضمام إلى مجموعة
Sputnik
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أعرب وزير الخارجية النيجيري ميتام توجار عن رغبة بلاده بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مشيرا إلى أنها تستحق مقعدا في مجلس الأمن الدولي أيضا.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز": "نيجيريا تطمح للانضمام إلى "بريكس"، وتستحق أيضا مقعدا في مجلس الأمن الدولي".

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع "بريكس"، مؤكدا أن المجموعة ينتظرها مستقبل واعد.

وحتى نهاية العام الماضي ضمت "بريكس" روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تلتحق بها مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا اعتبارا من العام الجديد.

وتعمل المجموعة على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.

 

المصدر: نوفوستي

 

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