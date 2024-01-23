وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في كييف وخاركوف ومدن أخرى

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركوف شرق أوكرانيا ومدن أوكرانية أخرى.

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وكتبت "قناة 24" الأوكرانية على "تلغرام": "هناك انفجارات في كييف".

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات جديدة في المدينة وكتب على "تلغرام": "انفجارات في المدينة! التفاصيل لاحقا. ابقوا في ملاجئكم!".

من جهتها أفادت صحيفة "نوفوستي.لايف" بوقوع انفجار بمدينة خاركوف.

وكتب عمدة المدينة إيغور تيريخوف على "تلغرام" أن سلسلة من الانفجارات وقعت فجر اليوم الثلاثاء بالمدينة.

كما أعلنت مصادر أوكرانية أخرى عن وقوع انفجارات في مدينة شوستكا بمقاطعة سومسكايا ومدينة بافلوغراد بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء تم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي + تاس