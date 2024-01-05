إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في خيرسون

أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم السبت، بسماع دوي عدة انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مدينة خيرسون، للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة.

وقالت قناة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية على حسابها في "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في خيرسون".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أبلغت السلطات الأوكرانية عن أضرار لحقت بإحدى الشركات الزراعية الواقعة في منطقة دنيبر في خيرسون بسبب الانفجارات.

هذا وأظهرت بيانات الخرائط بوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعتي نيكولاييف وكيروفوغراد بأوكرانيا، وكذلك في أجزاء من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وبحسب بيانات الخرائط، دوت صفارات الإنذار في البداية في مقاطعة نيكولاييف وكذلك في أجزاء من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها كييف - في الساعة 21:19 بتوقيت موسكو، وفي الساعة 22:47 دوت في المناطق الأخرى المشار إليها.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: RT