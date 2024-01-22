لافروف: واشنطن تعرقل أي محاولة للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تعرقل أي محاولة للتحقيق في تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" الروسية في بحر البلطيق.

وقال لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة تعرقل بشكل مطلق أي محاولات لإجراء تحقيق دولي نزيه، والزعماء الأوروبيون الحاليون، وقبل كل شيء في ألمانيا، يصمتون وقد تصالحوا مع هذه الإهانة العلنية".

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واتهم لافروف الولايات المتحدة بـ "تقويض أمن الطاقة" في أوروبا، ما تسبب "بالتوجه الخطير نحو الأزمات في الاقتصاد الأوروبي ومجاله الاجتماعي".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "يستمر في الخضوع لأوامر واشنطن بشأن توريدات الأسلحة" لأوكرانيا.

يذكر أن أنابيب غاز "السيل الشمالي" لتوريد الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق تعرضت لعمل تخريبي في سبتمبر 2022. ودعت روسيا لإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث، لكن الدول الغربية لم توافق على مقترحات موسكو بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي