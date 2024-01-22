لافروف يعلق على اعتراف البنتاغون بسرقة الأسلحة الغربية من أوكرانيا وبيعها

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على اعتراف البنتاغون بإعادة بيع الأسلحة الغربية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

وتعليقا على اعتراف البنتاغون بتسرب الأسلحة الغربية من أوكرانيا قال لافروف: "حتى الولايات المتحدة كان عليها أن تعترف رسميا بالمشكلة، يتحدث تقرير حديث للبنتاغون عن تسرب أسلحة مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية بمبلغ يتجاوز المليار دولار. أنا متأكد من أن هذا تقدير متواضع".

وأضاف: "في محاولة لتحقيق أكبر المكاسب قدر الإمكان من الصراع، يقوم المسؤولون في كييف ببساطة بإعادة بيع بعض الأسلحة التي يقدمها الغرب في السوق السوداء".

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه "يمكن العثور على الكثير من الإعلانات المماثلة على شبكة الإنترنت المظلمة"، موضحا أنه "غير ممكن الاعتقاد بأن هذا يحدث دون علم ومشاركة رجال الأعمال الغربيين، لأنه كما يقال: يد تغسل يدا".

ووصف لافروف بنادق إم 16 الأمريكية بأنها "واحدة من أحدث الأمثلة" على إعادة بيع كييف للأسلحة الغربية في السوق السوداء.

وأشار إلى أنه "يمكن لأي شخص شراء (مثل هذه البندقية) من إعلان عبر الإنترنت بالعملة المشفرة".

وحذر وزير الخارجية الروسي من أن "الجماعات الإرهابية تستغل هذا الوضع. وتقع الأسلحة في أيديهم وتنتشر في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وحتى أمريكا اللاتينية، وهي أكثر المناطق غير المستقرة بالفعل في العالم".

وبحسب لافروف، فإن هذا "الوضع الفاضح" قد وصل إلى مستويات "لم يعد من الممكن التكتم عليه".

وفي وقت سابق كشف مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية أن أسلحة ومعدات عسكرية تم تقديمها إلى كييف من قبل الحلفاء الغربيين تمت سرقتها.

ووفقا لتقرير الوزارة، قامت الجماعات الإجرامية المنظمة في أكثر من مرة بسرقة الذخيرة والدروع والبنادق وقاذفات القنابل اليدوية والمدافع الرشاشة من الجيش الأوكراني، والتي يُفترض أنه تم بيعها في السوق السوداء.

المصدر: تاس