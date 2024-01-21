القوات الروسية تعلن تحرير بلدة في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتقدم القوات الروسية على محور كوبيانسك الاستراتيجي في مقاطعة خاركوف.

وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، ونتيجة للتقدم النشط والعمليات الناجحة التي تقودها قوات "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة كراخمالنويه بمقاطعة خاركوف".

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وأضافت: تمكنت قواتنا من صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية بمنطقة سينكوفكا بمقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك، وكولوميتشيخا في جمهورية لوغانسك، وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا.

المصدر: RT