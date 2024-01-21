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القوات الروسية تعلن تحرير بلدة في مقاطعة خاركوف

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القوات الروسية تعلن تحرير بلدة في مقاطعة خاركوف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتقدم القوات الروسية على محور كوبيانسك الاستراتيجي في مقاطعة خاركوف.

وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، ونتيجة للتقدم النشط والعمليات الناجحة التي تقودها قوات "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة كراخمالنويه بمقاطعة خاركوف".

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وأضافت: تمكنت قواتنا من صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية بمنطقة سينكوفكا بمقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك، وكولوميتشيخا في جمهورية لوغانسك، وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا.

المصدر: RT

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