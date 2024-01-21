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برلمان القرم يطالب برلين بإعادة التحف التي نهبتها ألمانيا النازية

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برلمان القرم يطالب برلين بإعادة التحف التي نهبتها ألمانيا النازية
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طالب رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف برلين بإعادة مقتنيات متاحف القرم التي نهبتها ألمانيا النازية وحلفاؤها إبان احتلال القرم خلال الحرب العالمية الثانية.

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وأضاف: "وفقا للبيانات الأرشيفية تم تدمير ونهب الكثير من مقتنيات المتاحف الثمينة خلال سنوات الاحتلال النازي للقرم، بما فيها كنوز متحف قصر ألوبكا.. كان في القرم 25 متحفا قبل الحرب، وجميعها تعرضت للنهب والدمار. يجب على السلطات الألمانية إعادة هذه المسروقات".

وتابع: "يمكن المطالبة بهذه التحف بعد انتصار روسيا المحتوم على الغرب.. لن يكون هذا ممكنا إلا بعد أن ننتصر".

وأشار إلى أن النازيين وشركاءهم نهبوا أو أتلفوا أكثر من مليون تحفة نادرة في الاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي

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