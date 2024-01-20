غرينفيلد تزور عددا من الجمهوريات الإفريقية قبيل انعقاد مجلس الأمن حول أوكرانيا وغزة

تعتزم مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد زيارة عدد من الجمهوريات الإفريقية في الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 26 يناير الجاري.

وأوضحت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان رسمي أن غرينفيلد تعتزم زيارة كل من غينيا بيساو وليبيريا وسيراليون، وذلك تزامنا مع انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا وغزة.

وذكرت البعثة أن غرينفيلد ستترأس الوفد الأمريكي في ليبيريا لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جوزيف بواكاي، كما ستجتمع مع المسؤولين.

أمافي غينيا بيساو فستلتقي غرينفيلد بالرئيس عمرو سيسوكو إمبالو لمناقشة الأمن الإقليمي وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتوسيع العلاقات الثنائية.

وفي سيراليون، ستتحدث غرينفيلد مع الرئيس جوليوس مادا بيو وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، حسبما تشير البعثة الأمريكية.

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا في الـ 22 من يناير الجاري بطلب روسي، وفي الـ 23 من يناير من المقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وسيمثل كلا الوفدين الروسيين وزير الخارجية سيرغي لافروف .

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق مشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط وفي اجتماع المجلس حول أوكرانيا.

وأضافت أنه من المتوقع خلال الحدث الخاص بالسلام في الشرق الأوسط مواصلة نقاش سبل الخروج من "الأزمة الحالية الواسعة النطاق" في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت: "فيما يتعلق بمناقشة القضية الأوكرانية، فإننا نعتبرها فرصة جيدة لنقل موقف روسيا مرة أخرى إلى المجتمع الدولي عبر منصة رفيعة المستوى كالأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالوسائل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة مع مراعاة المصالح الروسية المشروعة في المجال الأمني".

المصدر: نوفوستي