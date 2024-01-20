شبكة "إن بي سي": مصرع أكثر من 61 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف الثلجية

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بأن ما لا يقل عن 61 شخصا لقوا حتفهم في الولايات المتحدة بسبب موجة العواصف الثلجية التي ضربت البلاد خلال الأسبوع الماضي.

ومن جانبها أعلنت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي الأمريكية اليوم السبت، عن وفاة شخصين آخرين نتيجة حوادث سير ذاتية على الطريق السريع في مقاطعة ليفلور الريفية شمال جاكسون، نتيجة الصقيع الذي غطى الطرقات.

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فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية اليوم من أن موجة شديدة من هواء القطب الشمالي ستستمر في معظم أنحاء الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، حيث يعاني عشرات الملايين من البرد القارس ويواجهون ظروفا جليدية خطيرة، مع ارتفاع عدد الوفيات نتيجة هذه الأجواء إلى أكثر من 60 شخصا.

وتسببت درجات الحرارة المنخفضة والرياح الثلجية وطبقات الجليد السميكة في وقوع حوادث مرور أوقعت عشرات القتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيران، فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وصدرت تحذيرات لملايين الأمريكيين من سوء الأحوال الجوية.

وبينما لا يزال الآلاف من السكان في منطقة بورتلاند بولاية أوريغون بدون كهرباء بعد جولة أخرى من الأمطار المتجمدة يوم الجمعة، وقع ما لا يقل عن 9 وفيات مرتبطة بالطقس في ولاية أوريغون، بما في ذلك 3 أشخاص في بورتلاند قتلوا بسبب سقوط خط كهرباء.

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ومن المتوقع أن تتحسن موجة البرد الأخيرة بعد عطلة نهاية الأسبوع، فيما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أنهه مع عدم وجود تجديد إضافي لهواء القطب الشمالي القادم من كندا، فمن المتوقع حدوث "إحماء مطرد" في وسط البلاد ابتداء من يوم الأحد.

المصدر:شبكة إن بي سي