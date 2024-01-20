مقتل 50 شخصا في الولايات المتحدة جراء عواصف ثلجية (فيديو)

قتل 50 شخصا إثر عواصف عنيفة وموجة صقيع حادة اجتاحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

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وتسببت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد في حوادث مرور أوقعت قتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيرن، فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وصدرت تحذيرات لملايين الأمريكيين من سوء الأحوال الجوية.

وفي تينيسي، أكد سلطات الصحة في الولاية الجنوبية 14 وفاة مرتبطة بالطقس، فيما لقيت 5 نساء كن عائدات من زيارة حج في مكة حتفهن بحادث مرور على طريق سريع في بنسلفانيا الثلاثاء.

وسُجلت 5 وفيات مرتبطة بالطقس في كنتاكي، بحسبما أعلن حاكم الولاية آندي بيشير في بيان الجمعة، فيما قضى 3 أشخاص في أوريغون صعقا إثر سقوط كابل كهرباء على سيارتهم المتوقفة خلال عاصفة جليدية الأربعاء، بحسب جهاز الإطفاء في بورتلاند.

Blizzard conditions ongoing east of Grand Forks. Once out a couple of miles from town, visibility drops from about a mile to between 1/8 and 1/4, occasionally to 1/2 mile. In Midwest fashion, the one driver on the road asked if I needed help while stopped. #mnwx#ndwx#blizzardpic.twitter.com/aTpgRXNNFW — Blake Rafferty (@BlakeRafferty1) January 13, 2024

وتسببت العاصفة بانقطاع الكهرباء عن 75000 مشترك في أوريغون اعتبارا من مساء الجمعة، بحسب مرصد باور أوتدج المختص، فيما أعلن حاكم الولاية حالة طوارئ.

وأفيد بوفيات في ولايات إيلينوي وكنساس ونيوهامبشر ونيويورك وويسكونسن وولاية واشنطن، حيث يعتقد أن 5 أشخاص قضوا بسبب البرد، بحسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في سياتل.

وضربت العواصف الثلجية مناطق عدة من البلاد، مثل الشمال الغربي المطل على المحيط الهادئ، وجبال روكي وأجزاء من نيو إنغلاند بشمال الشرق، ولا سيما غرب نيويورك، حيث قال خبراء الأرصاد إن حوالى 1.9 مترا من الثلوج تساقطت قرب بافالو خلال 5 أيام هذا الأسبوع.

وامتدت درجات الحرارة الصقيعية إلى الجنوب الأمريكي غير المعتاد على مثل هذا الشتاء القاسي. وتستعد مناطق من الولايات المتحدة لمزيد من الأحوال الجوية القاسية في نهاية الأسبوع.

Whiteout blizzard conditions on I-29 north of Fargo to the Canadian border. Blizzard warning is in effect. Check it out LiVE on my YouTube stream!



Link to stream in comments.#ndwx#blizzard#mnwxpic.twitter.com/sszFiJF0Np — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) January 13, 2024

من جهتها، قالت الهيئة الوطنية للأرصاد أمس الجمعة، إن "رياح قطبية جديدة ستجلب درجات حرارة باردة ورياح خطيرة إلى منطقة السهول ووادي ميسيسيبي بشرق الولايات المتحدة".

وشهدت حركة الطيران فوضى، مع إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية في الولايات المتحدة، وتأخرت أكثر من 8000، بحسب موقع فلايت أوير المختص.

المصدر: أ ف ب