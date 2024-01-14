ملايين الأمريكيين يواجهون درجات حرارة تحت الصفر مع مزيد من العواصف القادمة من القطب

تسببت درجات الحرارة المنخفضة في معظم أنحاء الولايات المتحدة في مواجهة ملايين الأمريكيين بردا قارسا محتملا يوم الأحد.

هددت عواصف قطبية شمالية بأجواء ثلجية شبه عاصفة في الشمال الشرقي، وسقوط عدة بوصات من الثلوج في أجزاء من الجنوب.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بأن الطقس العاصف وشديد البرودة في ولايتي مونتانا وداكوتا قد يؤدي لانخفاض حرارة الرياح إلى 56 درجة مئوية تحت الصفر.

قالت الهيئة إنها أرسلت تحذيرات بشأن الطقس أو برودة الرياح لنحو 95 مليون نسمة، وأخبرتهم بأن درجات الحرارة قد تصل إلى سالب 17 درجة مئوية.

قال خبراء أرصاد إن البرد القارس امتد جنوبا حتى شمال ولاية تكساس.

حث مسؤولون السكان على الابتعاد عن الطرق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، حيث من المتوقع تساقط الثلوج بما يتراوح بين 0.3 إلى 0.6 متر.

أجبرت عاصفة شديدة على تأجيل مباراة فريقي بافلو بيلز وبيتسبرغ ستيلرز في دوري كرة القدم الأمريكية من يوم الأحد إلى الاثنين.

قال زاك تايلور، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بولاية ماريلاند، إنه من المحتمل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

وأضاف "نتوقع أن تتساقط الثلوج بكثافة، وكذلك هبوب رياح عاتية. لهذا السبب نتوقع أن نعيش ظروفا شبه عاصفة وثلجية في بعض الأحيان."

من المتوقع أن تتجه عاصفة قطبية أخرى تسببت في تساقط ثلوج كثيفة في جبال روكي جنوبا.

كما يحتمل أن تجلب هذه العاصفة من 4 إلى 6 بوصات (0.10 إلى 0.15 متر) من الثلوج في مناطق بولاية أركنساس وشمال المسيسيبي وغرب تينيسي.

أعلنت سارة هاكابي ساندرز، حاكمة أركنسو، حال الطوارئ قبل أن يأتي الطقس العاصف لمنح الشاحنات التي تنقل الإمدادات الأساسية مرونة أكبر في التعامل مع الحالات الطارئة.

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 150 ألف منزل وشركة في ولاية أوريغون يوم الأحد بعد عواصف ثلجية وجليدية كثيفة.

كما تسبب الطقس السيء في وفاة ثلاثة أشخاص بولاية أوريغون.

أعلنت سلطات الإطفاء في بورتلاند عن وفاة سيدة في أوائل الثلاثينيات من عمرها بعد ظهر السبت.

اشتعلت النيران في عربة سكن متنقلة عندما استخدم عدد من الأشخاص موقد لهب مكشوفا للتدفئة، وهوت شجرة على السيارة، ما تسبب في انتشار الحريق.

ذكرت إدارة الإطفاء أن ثلاثة أشخاص آخرين فروا، أحدهم أصيب بجروح طفيفة، لكن السيدة ظلت محاصرة بالداخل.

قالت السلطات في مدينة ليك أوسويغو بولاية أوريغون إن شجرة كبيرة سقطت على منزل أثناء هبوب رياح عاتية يوم السبت، ما أسفر عن مقتل مسن يعيش في الطابق الثاني.

المصدر: أسوشيتد برس