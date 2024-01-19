عدد مشاهدات صفحة الإنترنت الخاصة بمرض الملك تشارلز الثالث يزداد 1000%

ازداد عدد مشاهدات الموقع الإلكتروني التابع لخدمة الصحة البريطانية والمخصص لمرض الملك البريطاني تشارلز الثالث بنسبة 1000%، بعد إعلان قصر باكنغهام عن نقل الملك إلى المستشفى.

وقد أعلن الأربعاء 17 يناير أن تشارلز الثالث سينقل الأسبوع المقبل إلى المستشفى للخضوع لعملية علاج تضخم البروستاتا.

وأفادت قناة ITV التلفزيونية بأن عدد مشاهدات الصفحة التابعة لخدمة الصحة البريطانية ازداد بنسبة 1000% بعد الإعلان عن مرض الملك تشارلز الثالث.

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يشار إلى أنه تمت زيارة الصفحة الأربعاء 17 يناير أكثر من 16400 مرة، أي مرة واحدة كل خمس ثوان، وذلك مقارنة بـ1400 مرة في اليوم السابق، الأمر الذي يمثّل زيادة بأكثر من 11 مرة.

على الرغم من أن الملك أصيب بورم غير خبيث، إلا أن التقارير عن تشخيصه دفعت بآلاف الرجال إلى فحص أعراضهم لاستبعاد الإصابة بالسرطان. وأفادت القناة التلفزيونية بأن عدد مشاهدات موقع سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة تضاعفت تقريبا في يوم واحد.

وقد رحّب خبراء الطب بانفتاح تشارلز الثالث بشأن حالته الصحية، قائلين إن ذلك سيزيد من المعلومات حول المرض بين الناس وسيشجعهم على إجراء الفحوص الطبية.

يذكر أن الأميرة كيت ميدلتون زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام كانت قد خضعت في وقت سابق لعملية جراحية مخطط لها في البطن، وستبقى في المستشفى لمدة أسبوعين تقريبا. ومن غير المتوقع أن تعود إلى واجباتها حتى عيد الفصح على أقل تقدير.

المصدر: نوفوستي