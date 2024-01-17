ملك بريطانيا تشارلز الثالث يدخل المستشفى لعلاج تضخم البروستات

أعلن قصر باكنغهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيتوقف مؤقتا عن أداء واجباته العامة لأنه سيخضع لإجراء طبي يتعلق بتضخم البروستات الأسبوع المقبل.

وقال القصر في بيان: "مثل آلاف الرجال كل عام، يحتاج الملك إلى علاج لتضخم البروستات. والورم لدى جلالته حميد، وسيذهب إلى المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية. وسيتم تأجيل واجبات الملك العامة لفترة قصيرة حتى يتعافى".

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وتولى تشارلز الثالث البالغ من العمر 75 عاما العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية (1926-2022).

وأعلن الخبير الملكي وكاتب السيرة الذاتية فيل دامبيير، أن الملك تشارلز قد يتطلع إلى التنازل عن العرش مبكرا لصالح الأمير ويليام، بينما لا يزال ويليام وزوجته كيت ميدلتون صغيري السن.

وقال: "يجب أن يجعلك هذا تتساءل عما إذا كان الملك تشارلز، في غضون خمس أو عشر سنوات، قد يفكر في فعل الشيء نفسه إذا كانت صحته تعاني أو أنه يعتقد فقط أن الوقت مناسب لتوريث ويليام وكيت بينما لا يزالان صغيرين"

المصدر: RT