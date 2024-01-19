مقاتل روسي: الجيش الأوكراني اضطر إلى تغيير تكتيكاته

قال مقاتل روسي باسم مستعار "سنيك" إن الجيش الأوكراني اضطر إلى تغيير نهجه في استخدام الذخائر العنقودية بعد أن تعلم الجنود الروس مواجهتها.

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وكما قال المقاتل، فقد استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية الذخائر العنقودية بشكل نشط حتى منتصف خريف عام 2023. ووفقا له، فخلال الفترة الأكثر سخونة، كان الجيش الأوكراني يستخدم 2-3 ذخائر عنقودية لكل قذيفة شديدة الانفجار.

وأضاف "سنيك" أن القوات المسلحة الروسية تعلمت كيفية مواجهة مثل هذه الذخيرة، موضحا أن التحصينات التي تم إنشاؤها من طبقة واحدة من جذوع الأشجار و30 سم من الرمال أصبحت وسيلة موثوقة ضد هذه الذخائر المحرمة دوليا.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية من قبل القوات الأوكرانية على خط المواجهة أصبح أقل كفاءة.

المصدر: RT