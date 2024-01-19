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حطم رقم كاسترو.. نائب تشيكي يلقي كلمة لمدة 11 ساعة متواصة أمام البرلمان! (فيديو)

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حطم رقم كاسترو.. نائب تشيكي يلقي كلمة لمدة 11 ساعة متواصة أمام البرلمان! (فيديو)
تاميو أوكامورا
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ألقى النائب التشيكي المعارض من أصول يابانية تاميو أوكامورا كلمة في البرلمان أمس الخميس، استمرت نحو 11 ساعة متواصلة.

وحطم أوكامورا، زعيم حركة المعارضة التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي بأطول خطاب في مجلس النواب، وهو 7 ساعات و7 دقائق، حيث تحدث أمس الخميس لمدة 10 ساعات و44 دقيقة.

وبدأ السياسي كلمته في التاسعة صباحا، وبعد 4 ساعات طلب من الرئيس الإذن بخلع سترته، وبعد ساعتين لإحضار الماء له.  وكان من الممكن أن يكمل أوكامورا حديثه للصباح لو كانت اللوائح تسمح بذلك، لكن مع تجاوز الساعة التاسعة مساء، تم تأجيل النقاش إلى اليوم التالي.

وتفوق أوكامورا في خطابه على الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، الذي تحدث عند إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في فبراير 1998 أمام البرلمانيين، لمدة 7 ساعات و15 دقيقة دون انقطاع.

المصدر: REFLEX.CZ

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