حطم رقم كاسترو.. نائب تشيكي يلقي كلمة لمدة 11 ساعة متواصة أمام البرلمان! (فيديو)

ألقى النائب التشيكي المعارض من أصول يابانية تاميو أوكامورا كلمة في البرلمان أمس الخميس، استمرت نحو 11 ساعة متواصلة.

وحطم أوكامورا، زعيم حركة المعارضة التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي بأطول خطاب في مجلس النواب، وهو 7 ساعات و7 دقائق، حيث تحدث أمس الخميس لمدة 10 ساعات و44 دقيقة.

Tomio Okamura: “Já jsem nikam do lesa nevolal.” pic.twitter.com/pabilyO6gn — PůlkaKoně ✌️ (@PulkaKone) January 18, 2024

وبدأ السياسي كلمته في التاسعة صباحا، وبعد 4 ساعات طلب من الرئيس الإذن بخلع سترته، وبعد ساعتين لإحضار الماء له. وكان من الممكن أن يكمل أوكامورا حديثه للصباح لو كانت اللوائح تسمح بذلك، لكن مع تجاوز الساعة التاسعة مساء، تم تأجيل النقاش إلى اليوم التالي.

Kolega Okamura vydržel řečnit přes 10 hodin.

Úctyhodný výkon, ovšem jako lékař mu to nedoporučuju.

Mohl by padnout jako Tycho de Brahe. pic.twitter.com/MKxglELLIb — Tom Philipp (@MUDr_TomPhilipp) January 18, 2024

وتفوق أوكامورا في خطابه على الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، الذي تحدث عند إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في فبراير 1998 أمام البرلمانيين، لمدة 7 ساعات و15 دقيقة دون انقطاع.

المصدر: REFLEX.CZ