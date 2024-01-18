هل ستعلق فرنسا على مقتل مرتزقتها في خاركوف؟

استبعد المحلل السياسي كزافييه مورو ان تعلق فرنسا على مقتل مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا، مرجعا ذلك لأن أنشطة المرتزقة محظورة في البلاد.

وبحسب الخبير في مقابلة مع RT فإن الناتو يرسل مرتزقة إلى الجبهة في وذلك لصد هجوم الجيش الروسي في وقت يرفض فيه جزء من السكان الأوكرانيين حمل السلاح.

وأوضح :"لذلك نحن بحاجة إلى الأشخاص الذين سيؤدون هذه المهمة. نحن بحاجة إلى أشخاص موثوقين. وقال مورو: “هذه هي الغاية من المرتزقة على وجه الخصوص".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس مقتل زهاء 60 مرتزقا فرنسيا بقصف على مركز تجمع لهم في خاركوف.

المصدر: RT