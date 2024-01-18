آثار الضربة الروسية لموقع في خاركوف الأوكرانية قتل فيه 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون
Sputnik
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قصفت القوات الروسية أهدافا في مدينة خاركوف الأوكرانية مساء يوم الثلاثاء 16 يناير.
- وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تمت تصفية أكثر من 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون بالإضافة إلى أكثر من 20 جريحا.
- أوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من المرتزقة كانوا فرنسيين.
- كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية مباشرة بعد القصف أن القصف استهدف عيادة طبية خاصة في وسط المدينة، وتبين في وقت لاحق أن العيادة مغلقة ولم تستقبل المرضى منذ فترة طويلة.
- وتظهر مقاطع الفيديو عواقب هجوم ليلي الذي أدى إلى تصفية المرتزقة الأجانب.
المصدر: RT