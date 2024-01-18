مشاهد من الدمار الذي خلفته الضربات الباكستانية على إيران (فيديو)

نفذت باكستان ضربات ضد أهداف لـ"إرهابيين" في إيران، ردا على هجمات نفذتها طهران في وقت سابق داخل الأراضي الباكستانية ضد جماعة "جيش العدل".

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وأعلنت وزارة الخارجية الباكستاني في بيان لها "مقتل عدد من الإرهابيين خلال العملية التي اعتمدت على معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق من قبل من يطلق عليهم اسم سارماتشار".

وسمع دوي عدة انفجارات صباح اليوم الخميس في جنوب شرق إيران، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضد "أهداف إرهابية" في باكستان.

وأظهرت مقاطع فيديو حجم الأضرار التي لحقت بالأماكن المستهدفة، فيما قالت مصادر إيرانية إن 7 أشخاص غير إيرانيين (ثلاث نساء وأربعة أطفال) قتلوا خلال الهجمات.

#BreakingNews:- #Pakistan has executed precise and effective strikes on seven (07) locations within #Iran, targeting the safe havens of #Baloch terrorists located several kilometers inside the country, employing a variety of weapons systems. https://t.co/L7wNIichFypic.twitter.com/q3tM4NzZkz — Eagle Eye (@zarrar_11PK) January 18, 2024

المصدر: RT