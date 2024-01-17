مرشح الرئاسة الفنلندية يعرض وساطة بلاده لتسوية الأزمة في أوكرانيا

أعلن المرشح الرئاسي ألكسندر ستوب أن فنلندا يمكن أن تدخل وسيطا في إحلال السلام في أوكرانيا.

وقال ردا على سؤال أحد الصحفيين حول النزاع في أوكرانيا: "لقد تم انتخاب فنلندا لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2025... وفي هذا الصدد، يمكن لفنلندا أن تلعب دور الوسيط في إحلال السلام".

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وأشار إلى أن لديه علاقات جيدة مع الروس، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وشدد ستوب على أنه لا ينبغي لفنلندا أن تقطع علاقاتها مع الصين، على الرغم من مواجهتها مع الولايات المتحدة.

كما أعرب عن ثقته في أن رئيس فنلندا ملزم بالتوافق مع جميع رؤساء الولايات المتحدة، بما في ذلك دونالد ترامب.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية، وإرسال قوات حفظ السلام إذا لزم الأمر، والمشاركة في المفاوضات بشأن إقامة الدولتين.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، فإن رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستاب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو هما الأوفر حظا في السباق الرئاسي. ومن المقرر إجراء الانتخابات في فنلندا في 28 يناير.

المصدر: نوفوستي