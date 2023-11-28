ستولتنبرغ: فنلندا لم تطلب من الناتو زيادة حضوره في البلاد

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن سلطات فنلندا لم تطلب من حلف الناتو زيادة حضوره في البلاد على خلفية أزمة الهجرة على الحدود مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء: "لم تكن هناك أي طلبات لزيادة حضور الناتو"، مشيرا إلى أن حراسة الحدود تقوم بها الدول الأعضاء بنفسها.

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وتابع: "أنا على قناعة مطلقة بأن فنلندا قادرة على السيطرة على هذا الأمر بنفسها، ولذلك أنا واثق من أنهم اتخذوا القرار الصائب".

ورحب ستولتنبرغ بقرار الوكالة الأوروبية لحرس الحدود "فرونتكس" تقديم المساعدة لفنلندا.

وقد أعلنت فنلندا في 27 نوفمبر عن نيتها إغلاق المعبر الحدودي العامل الأخير على الحدود مع روسيا على خلفية تزايد تدفق المهاجرين من دول آسيا وإفريقيا. واتهمت فنلندا روسيا بتدبير الأزمة وافتعالها، الأمر الذي نفته موسكو نفيا قاطعا.

المصدر: تاس