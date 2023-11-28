فنلندا تغلق جميع المعابر الحدودية مع روسيا

قررت الحكومة الفنلندية إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا حتى 13 ديسمبر، موضحة أن "تقديم طلبات اللجوء سيكون في المطارات والموانئ".

وجاء في بيان وزارة الداخلية الفنلندية، أن "القرار يعني أن جميع نقاط العبور الحدودية على الحدود البرية بين فنلندا وروسيا ستغلق حتى 13 ديسمبر".

كما أشارت إلى أن "القرار لا ينطبق على نقطة عبور السكة الحديدية فاينيكالا لحركة الشحن".

وأوضحت: "لن يكون تقديم طلبات اللجوء ممكنا في أي نقاط عبور على الحدود البرية بين فنلندا وروسيا، فيما سيكون من الممكن التقدم بطلب اللجوء فقط عند نقاط العبور الحدودية المفتوحة لحركة المرور الجوية والبحرية".

وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين، في مؤتمر صحفي: "في الوضع الحالي، من الضروري إغلاق الحدود الشرقية بأكملها".

وأغلقت السلطات الفنلندية، في وقت سابق، سبعة معابر من أصل ثمانية على الحدود مع روسيا، ويسري قرار الإغلاق حتى 23 ديسمبر القادم.

هذا وأشار رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، إلى أن إغلاق فنلندا المعابر الحدودية مع روسيا سيكلفها ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تعليقه على إغلاق نقاط التفتيش الفنلندية على الحدود مع روسيا، أن "التصرفات المفعمة بالروسفوبيا من جانب السلطات الفنلندية، تثير الأسف في موسكو".

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المصدر: نوفوستي