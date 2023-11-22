 
مباشر
عاجل
حكومة غزة: ارتفاع عدد القتلى في غزة جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل

صحيفة: فنلندا تعتزم إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا وتبقي واحدا فقط

أخبار العالم

صحيفة: فنلندا تعتزم إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا وتبقي واحدا فقط
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wguj

أفادت صحيفة Helsingin Sanomat بأن فنلندا ستغلق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا، باستثناء رايا إيوسوبا في أقصى الشمال، وسيتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة بيان نائب وزير العدل الفنلندي، ميكو بومالاينن، "قيم نائب وزير العدل مشروع القرار ومشروع المذكرة المقدمين اليوم من وجهة النظر القانونية. وتتوفر أيضا مذكرة سرية حول هذه المسألة. وإذا حكمنا من خلال الوثائق، لا توجد عقبات قانونية أمام مواصلة إعداد القرار المقترح".

إقرأ المزيد
بيسكوف يعلق على إغلاق بعض نقاط التفتيش الحدودية الفنلندية
بيسكوف يعلق على إغلاق بعض نقاط التفتيش الحدودية الفنلندية

وأغلقت السلطات الفنلندية في 18 نوفمبر 4 من نقاط التفتيش الـ8 لمدة أربعة أشهر: فاليما، ونويجاما، وإيماترا، ونيرالا. أما الأربعة المتبقية فتقع في شمال فنلندا، ولا يقبل سوى اثنين منها، فارتيوس وسالا، طلبات اللجوء.

وقالت وزيرة الداخلية ماري رانتانين حينها إن السلطات تعد المزيد من القيود.

وتسعى الحكومة الفنلندية إلى إغلاق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا بشكل كامل.

وتقول الحكومة إن السبب هو التدفق غير المنضبط للاجئين من الصومال واليمن وسوريا ودول أخرى الذين يصلون من روسيا ويطلبون اللجوء على الحدود.

من جانبها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو مستعدة للعمل مع هلسنكي لحل مشكلة اللاجئين على الحدود.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في قمة G20 عبر الاتصال المرئي: إرهاب الدول كتفجير "السيل الشمالي" هو سبب ما نشهده اليوم