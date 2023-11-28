روسيا ترحّل عشرات الأجانب اعتقلوا على حدود فنلندا

صدرت أحكام قضائية في مقاطعة مورمانسك شمال غربي روسيا بترحيل 27 أجنبيا من الجزائر والمغرب ومصر وسوريا وأفغانستان والصومال وباكستان وكينيا، خالفوا قوانين الهجرة في روسيا.

وجاء في قرار المحكمة: "صدرت على الموقوفين أحكام إدارية بموجب قانون الإقامة في روسيا، بعد ثبوت انعدام حقهم في الإقامة على الأراضي الروسية، وتقرر تغريم كل منهم ألفي روبل وترحيلهم".

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واعتقل المخالفون في بلدة كاندالاشكا على الحدود مع فنلندا، حيث وصل إلى هناك الأسبوع الماضي حوالي 400 مواطن أجنبي من آسيا وإفريقيا أرادوا عبور الحدود إلى فنلندا، التي أغلقت الحدود مع روسيا منذ 24 نوفمبر لمنع استقبالهم، واتهمت السلطات الروسية "بالوقوف وراء إرسال المهاجرين إلى أراضيها لمفاقمة أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي"، وهو ما تنفيه روسيا وتؤكد أنه استمرار لحملة التضليل التي يدرها الغرب ضدها.

المصدر: نوفوستي