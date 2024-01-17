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البيت الأبيض: أوكرانيا تقترب من استنزاف مخزونها من الأسلحة

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البيت الأبيض: أوكرانيا تقترب من استنزاف مخزونها من الأسلحة
AP
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن أوكرانيا في ظل غياب المساعدة الأمريكية تقترب من استنفاد مخزونها من الأسلحة.

وأوضح  كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن "هناك بعض الذخائر المتوفرة لديهم، والتي قد تكفيهم لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر مقبلة، بينما هناك ذخائر أخرى لن تدوم لفترة طويلة".

ويستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة الكونغرس بالبيت الأبيض في محاولة لإقناعهم بتخصيص أموال إضافية للإمدادات العسكرية لكييف.

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن لقاء بايدن مع المشرعين سيكون "حول أوكرانيا الذي يعتبر جزءا منه سريا".

ونفى رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون قبل لقائه بالرئيس جو بايدن، إمكانية التوصل بشكل سريع لاتفاق بشأن حماية حدود الدولة، مقابل تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

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هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، إن الولايات المتحدة لا تملك "وعاء سحريا" يمكنها من خلاله تمويل أوكرانيا دون تنسيق الطلبات في الكونغرس.

المصدر: نوفوستي 

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