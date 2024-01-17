الكونغرس لا يتوقع التوصل لاتفاق سريع مع بايدن بشأن أوكرانيا

نفى رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون قبل لقائه بالرئيس جو بايدن، إمكانية التوصل بشكل سريع لاتفاق بشأن حماية حدود الدولة، مقابل تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقال جونسون للصحفيين يوم الأربعاء قبل زيارة البيت الأبيض حيث من المقرر أن يجتمع بايدن مع زعماء الكونغرس: علينا تأمين حدودنا قبل أن نتحدث عن أي شيء آخر. هذه هي الرسالة التي أوصلتها منذ اليوم الأول.. الاتفاق لن يحدث بسرعة"..

ودعا جونسون بايدن للاستماع لمطالب الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، وهي ضمان تغييرات جوهرية في سياسة حماية الحدود. وأضاف: "الشعب الأمريكي يستحق أكثر من ذلك".

كما ألمح جونسون إلى أن الامتثال الكامل لمطالب الجمهوريين، لا يعني بالضرورة موافقة مجلس النواب على تخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا.

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وسيلتقي جونسون وغيره من زعماء الكونغرس مع بايدن في البيت الأبيض يوم الأربعاء.

بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، الاجتماع سوف يناقش طلب الرئيس تمويل ميزانية السنة المالية 2024، وهذا يهدف بالدرجة الأولي لضمان توفير مساعدة لإسرائيل وأوكرانيا.

وقالت عضو الكونغرس مارجوري تايلور جرين، قبل الاجتماع، إن اللقاء سيكون مضيعة للوقت لأن المناقشة يفترض أن تسخر لتوفير الدعم لأوكرانيا، وليس لحماية الحدود الأمريكية.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، يوم الثلاثاء، إن البيت الأبيض يتوقع حل القضية مع موافقة أعضاء الكونغرس على تخصيص مساعدات جديدة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وأرسلت الإدارة طلبا مماثلا إلى الكونغرس قبل عدة أشهر. حيث يريد البيت الأبيض الحصول على حوالي 106 مليارات دولار، منها حوالي 60 مخصصة لأوكرانيا.

وكانت الخلافات حول مشكلة تأمين الحدود الجنوبية من تدفق أفواج المهاجرين هي السبب الرئيسي وراء فشل الكونغرس حتى الآن في الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل.

وتصر المعارضة الجمهورية على أن نهج بايدن يترك الحدود "مباحة".

وخلال الأشهر الماضية، تمكنت أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود، وفي نهاية ديسمبر، كانت الدوريات تتعامل مع ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر أو أكثر يوميا.

المصدر: نوفوستي