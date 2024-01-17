بولندا.. البرلمان يصوت لصالح رفع الحصانة عن نائب يميني متطرف أخمد شموع عيد "الحانوكا" اليهودي

صوت النواب في بولندا الأربعاء من أجل رفع الحصانة عن زميلهم من اليمين المتطرف استخدم مطفأة حريق لإخماد شموع "الحانوكا" (عيد الأنوار اليهودي) في مراسم أقيمت بالبرلمان في ديسمبر 2023.

والتصويت يعني أنه من الممكن أن يواجه النائب عن حزب الكونفدرالية غريزغورز براون، اتهامات.

إقرأ المزيد

وإذا أدين غريزغورز براون بتهمة "تدمير ممتلكات وإهانة رمز ديني وإيذاء شخص"، فقد يواجه النائب السجن لما يصل إلى 5 سنوات.

ويريد الادعاء أن يواجه براون 7 دعاوى قد تنطبق أيضا على مذكرات اتهام تزعم أن النائب مارس عدوانا بحق وزير الصحة السابق وبحق ممتلكات عامة.

وصوت النواب على رفع الحصانة في كل من الدعاوى السبع.

وأحرجت واقعة الشهر الماضي البرلمان الجديد والحكومة الموالية لأوروبا الجديدة التي قد تؤدي اليمين يوم الخميس 18 يناير.

وخلال مراسم الاحتفال بالعيد اليهودي، جذب براون مطفأة حريق وأطفأ شموع الشمعدان اليهودي كما تعرض فرد من الطائفة اليهودية للرش بمطفأة الحريق والأذى ونقل إلى مستشفى.

بعدها بدقائق، أدلى براون بتصريح من منصة البرلمان بينما كان رئيس حزبه حاضرا، وندد الحزب لاحقا بتصريح براون.

جدير بالذكر أن مراسم "الحانوكا" أقيمت مجددا بعدها بيومين بمشاركة الرئيس أندريه دودا، في علامة على عدم السماح لمعاداة السامية، علما أن البرلمان وضع غرامة على براون في شهر ديسمبر.

المصدر: أ ب