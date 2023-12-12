برلماني بولندي يستخدم مطفأة الحريق لإطفاء شموع عيد "الحانوكا" اليهودي (فيديو)

استخدم النائب البولندي اليميني المتطرف غريزيغورز براون، اليوم الثلاثاء، مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد "الحانوكا" اليهودي في البرلمان البولندي.

وخلال الساعة الماضية، أعاد النائب نشر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يشكو فيه من وجود رموز يهودية في المبنى معلقا أن "بولندا يحكمها أشخاص يخدمون دولا أخرى".

وأظهرت لقطات متداولة عبر الإنترنت، حمل النائب مطفأة الحريق وتوجهه نحو "شمعدان عيد الحانوكا"، حيث بدأ بإطفاء الشموع عليه، فيما حاولت سيدة منعه من ذلك.

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وقال له أحد الأشخاص الموجودين في القاعة: "يجب أن تخجل من هذا"، ليرد عليه قائلا: "يجب على الذين يشاركون في أعمال العبادة الشيطانية أن يخجلوا".

وأدى قرار براون بإطفاء الشموع في مبنى البرلمان إلى مقاطعة جلسة رئيسية كان يستعد فيها البرلمانيون للتصويت على منح الثقة في الحكومة الجديدة.

وقرر العديد من أعضاء البرلمان الذين طلبوا الوقت لطرح أسئلة على رئيس الوزراء المقبل دونالد تاسك، سحب طلباتهم، وهذا يعني أن التصويت على منح الثقة لا يزال من الممكن أن يستمر هذا المساء.

وفي حالة تم إجراء التصويت مساء اليوم الثلاثاء، ستقوم الحكومة الجديدة بتأدية اليمين أمام الرئيس البولندي غدا في الساعة التاسعة صباحا.

وطلب أعضاء البرلمان من حزب "القانون والعدالة" الحزب الحاكم السابق، تأجيل جلسة مجلس النواب إلى الغد، وسيأخذ النواب الآن استراحة ثم يصوتون على ما إذا كانوا يريدون التأجيل.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، تمت إعادة إشعال الشموع (مرة أخرى) في البرلمان البولندي.

ويعرف "حانوكا" أيضا بعيد الأنوار وعيد التدشين كذلك، هو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.

و"حانوكا" هو من الأعياد اليهودية الفرعية والشعبية فهو ليس عيدا توراتيا ولا هو عطلة كأيام السبت، بل فترة راحة، تتميز بالامتناع عن الحداد والتعبير عن الحزن، والقيام ببعض الطقوس الدينية الخاصة.

المصدر: RT