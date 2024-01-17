"إذن ماكرون لا ينفع ولا يضر".. زاخاروفا ترد على كلام الرئيس الفرنسي حول روسيا

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيه انتصار روسيا في أوكرانيا أمرا غير مقبول.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن أولوية أوروبا يجب أن تكون "الحؤول دون انتصار روسيا"، مؤكدا أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قد يضطران إلى "اتخاذ قرارات جديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة لعدم السماح بانتصار روسيا".

وزعم ماكرون أيضا أن انتصار روسيا من شأنه أن يعرض "القواعد الراسخة للنظام الدولي" للخطر.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام" اليوم الأربعاء: "إذا كان لدى ماكرون نسخة من "القواعد" المذكورة، فيرجى مشاركتها. أما النصر، فهو لا يعتمد على "إذن" ماكرون أو غيره. إن روسيا ستنفذ ما أعلنته".

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وسبق أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية"، مؤكدا حتمية انتصار روسيا.

المصدر: RT