"ذاهبون إلى الحرب".. صحيفة بولندية تكشف استعدادات وارسو على اتجاهات متعددة

أكدت صحيفة Rzeczpospolita البولندية أن وارسو تتحضر وهي ماضية إلى الحرب، مشيرة إلى قيام المصانع البولندية بتوسيع إنتاجها على العديد من الاتجاهات، ومدفوعة بمخاوف النزاع الأوكراني.

وكتب زبيغنيو لينتوفيتش في مقاله بالصحيفة: "المصانع البولندية سوف تخوض الحرب. الإنتاج جار على قدم وساق"، لافتا إلى أن الخوف من تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا، دفع الشركات المحلية التي تم تطويرها مؤخرا لزيادة حجم إنتاجها.

إقرأ المزيد

وأشار كاتب العمود إلى أنه حتى الشركات التي تم تطويرها منذ فترة قريبة ستعمل على زيادة حجم الإنتاج فيها، نظرا لأن قدراتها لم تعد تلبي المتطلبات. على سبيل المثال، مصنع الصلب "ستاليفا فوليا"، المتخصص في صناعة قطع سلاح المدفعية.

وكشف أنه سيشرع قريبا في تجميع مركبات المشاة القتالية والمركبات المدرعة.

كما أشار رئيس الشركة، جان شويدو، إلى أن الحكومة منحته عامين من أجل مضاعفة الإنتاج، على الرغم من أنه تم استثمار عشرات الملايين من الزلوتي (العملة المحلية) في المصنع مؤخرا من أجل زيادة طاقته الإنتاجية.

في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه شيجنا، إن وارسو على استعداد لنشر قوات ألمانية على أراضيها لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي