فولودين: العملية الخاصة منعت نشوب حرب عالمية ثالثة وروسيا لن تحارب أوروبا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن بدء العملية الخاصة حال دون نشوب حرب عالمية ثالثة، وأن أهدافها ستتحقق وتكون أوكرانيا دولة حرة، محايدة، وبدون سلاح مستورد من الخارج.

وأشار فولودين في كلمته أمام الجلسة العامة للدوما: إلى أن "إطلاق العملية العسكرية الخاصة أوقف الحرب العالمية الثالثة. فكروا فيما كان يمكن أن يحدث: كارثة إنسانية وملايين القتلى... ستتحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

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وأضاف: "يجب أن تكون أوكرانيا حرة، ويجب أن تكون دولة محايدة، ويجب ألا تكون هناك أسلحة في أوكرانيا يتم استيرادها من الخارج. وبطبيعة الحال، يجب تقديم النظام النازي في كييف إلى العدالة".

وأردف: "من جانبنا، نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لضمان تحقيق هذه الأهداف وفي أسرع وقت ممكن".

وأكد أن روسيا دولة مسالمة ولن تتحارب أبدا مع دولة أوروبية، وما يجري اليوم حرب على النازية، وهو ما يجب أن يكون على جدول أعمال جميع الدول.

هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: نوفوستي