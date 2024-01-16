الدفاع الروسية تحصل على براءة اختراع لغم غير فتاك يصيب على مساحة واسعة

حصلت وزارة الدفاع الروسية على براءة اختراع لغم غير فتاك مضاد للأفراد مع زيادة مساحة الإصابة، مما يزيد من فعاليته. أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية.

وجاء في نص وثيقة براءة الاختراع أن اللغم المضاد للأفراد غير الفتاك يخلق منطقة الإصابة غير الفتاكة ذات مساحة أكبر على عكس النموذج الأولي ونظائره، وذلك بسبب تناثر مكونات البارود بزاوية معينة نحو الأفق، مما يزيد من فعالية تأثير اللغم

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وتنص أيضا على أنه يمكن استخدام الاختراع في تطوير أنواع أخرى من الألغام لشل حركة العدو بواسطة مواد تهيّج الجلد، وكذلك الأغشية المخاطية للعينين والجهاز التنفسي العلوي.

وأوضحت براءة الاختراع أنه نتيجة لهذا التعرض، يفقد الجندي مؤقتا القدرة على اتخاذ إجراءات نشطة أو القيام بمحاولة الاعتداء الجسدي.

هذا وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الروسية بصدد تطوير نظام زرع الألغام الذي سيستخدم عند اقتحام الخنادق.

المصدر: روسيسكايا غازيتا