إلغاء مناظرة المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية بسبب قلة المشاركين

أفادت قناة ABC News الأمريكية بإلغاء جولة مناظرة للمرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية في ولاية نيوهامبشير.

وقررت قناتا ABC News وWMUR اللتان تنظمان المناظرة، إلغاء الجولة التي كان من المقرر أن تجري في ولاية نيوهامشير يوم الخميس المقبل لعدم حضور معظم المرشحين.

وفي أعقاب الانتخابات الحزبية التمهيدية للجمهوريين في ولاية آيوا، التي فاز فيها دونالد ترامب، قالت منافسته نيكي هايلي، التي حلت في المركز الثالث، إنها لن تشارك في المناظرات إلا بحضور ترامب أو الرئيس جو بايدن.

وحددت القناتان التلفزيونيتان المذكورتان الموعد الأقصى لتقديم الطلبات للمشاركة في المناظرة، لكن حملتي ترامب وهايلي لم تؤكدا حضورهما.

وكان المرشحان الآخران، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والحاكم السابق لولاية نيوجيرسي كريس كريستي قد أعلنا عزمهما المشاركة، لكن كريستي أعلن في وقت لاحق انسحابه من السباق الانتخابي.

وبعد إعلان نيكي هايلي عدم مشاركتها في المناظرات بدون ترامب، اتهمها ديسانتيس بأنها "تخشى" المنافسة و"لا ترغب في الإجابة عن أسئلة صعبة".

وجدير بالذكر أن المرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري قد أجروا خمس جولات من المناظرات، لكن ترامب الذي يتصدر استطلاعات الرأي العام، لم يشارك في أي واحدة منها.

المصدر: قناة ABC

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