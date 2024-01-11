أحد الجمهوريين ينسحب من السباق الانتخابي الأمريكي

أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، العضو في الحزب الجمهوري كريس كريستي، انسحابه من حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال كريستي أمام تجمع انتخابي بولاية نيوهامبشير، يوم الأربعاء: "من الواضح بالنسبة لي اليوم أنه لا يوجد هناك طريق لفوزي بالترشيح. ولذلك أوقف حملتي لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة".

وأكد كريستي سعيه لمنع دونالد ترامب من العودة إلى منصب الرئاسة الأمريكية.

وأشارت مصادر لقناة "إن بي سي" إلى أنه ليس من المتوقع أن يعلن كريستي تأييده لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة عن الحزب الجمهوري، لكن المراقبين يعتقدون بأن انسحابه من السباق الرئاسي سيتيح مجالا للمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية سابقا، نيكي هايلي، لحشد المزيد من التأييد بين الناخبين الذين يعارضون ترشيح ترامب.

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جدير بالذكر أن كريس كريستي كان من بين مؤيدي ترامب أثناء حملته الانتخابية في عام 2016، وخلال فترة رئاسته، لكنه غير موقفه في أعقاب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في يناير 2021 وعدم اعتراف ترامب بخسارته في انتخابات 2020.

وبالتالي يبقى هناك 4 متنافسين على حق الترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ستجري في 5 نوفمبر المقبل. وهم الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

المصدر: "إن بي سي"