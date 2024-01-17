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سفير روسي يدعو واشنطن للاهتمام بشؤونها الخاصة

أخبار العالم

سفير روسي يدعو واشنطن للاهتمام بشؤونها الخاصة
AFP
الحدود الأمريكية المكسيكية
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أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين أن روسيا تريد من الولايات المتحدة التركيز على سياستها الداخلية والاهتمام بشؤونها الخاصة.

وقال السفير في مقابلة مع إذاعة LBC البريطانية: "ما نود أن نراه هو أن الولايات المتحدة تهتم بشؤونها الخاصة. بالمكسيك وأشياء أخرى. وتتراجع عن سياساتها في أجزاء أخرى من العالم. ونحن نرحب حقا بأن يركزوا أخيرا على السياسات الداخلية".

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وأشار كيلين إلى أن الفكرة الأمريكية المتمثلة في ضم أوكرانيا إلى الهياكل الأوروبية وحلف "الناتو" تهدف إلى "نقل هذا العبء" إلى أكتاف الأوروبيين.

ووصل عدد المعابر غير الشرعية للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مؤخرا إلى مستويات قياسية. وأصبحت قضية أمن الحدود عثرة عند النظر في مشروع تقديم مساعدة جديدة لكييف.

وقال الجمهوريون في الكونغرس إنهم لن يدعموا تمويل أوكرانيا حتى تغير الإدارة الأمريكية نهجها في حماية الحدود الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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