الآلاف ينضمون إلى قافلة المهاجرين عبر المكسيك قبل زيارة بلينكن

مرت قافلة مترامية الأطراف من المهاجرين من أمريكا الوسطى وفنزويلا وكوبا ودول أخرى عبر المكسيك اليوم الأحد، متجهة نحو الحدود الأمريكية.

وجاء الموكب قبل أيام قليلة من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مكسيكو سيتي للتوصل إلى اتفاقيات جديدة للسيطرة على تدفق المهاجرين الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تعد القافلة، التي يقدر عددها بنحو ستة آلاف شخص، كثير منهم عائلات لديها أطفال صغار، هي الأكبر منذ أكثر من عام، وهو مؤشر واضح على أن الجهود المشتركة التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لردع الهجرة غير كافية.

وانطلقت القافلة عشية عيد الميلاد من مدينة تاباتشولا، بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد مع غواتيمالا.

من جهتها، راقبت قوات الأمن ما بدا أنه تكرار للأساليب السابقة عندما انتظرت السلطات المتظاهرين حتى يتعبوا ثم عرضت عليهم شكلا من أشكال الوضع القانوني المؤقت الذي يستخدمه الكثيرون لمواصلة رحلتهم شمالا، وفق "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة عن كريستيان ريفيرا الذي يسافر بمفرده بعد أن ترك زوجته وطفله في موطنه هندوراس قوله: "نحن ننتظر هنا منذ ثلاثة أو أربعة أشهر دون إجابة..آمل أن يكون هناك تغيير في هذه المسيرة وأن نتمكن من الحصول على الإذن الذي نحتاجه للتوجه شمالا".

وقد وافق الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور في مايو على استقبال مهاجرين من دول مثل فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، التي رفضتها الولايات المتحدة لعدم اتباعها القواعد التي توفر مسارات قانونية جديدة للجوء وأشكال الهجرة الأخرى.

لكن هذه الصفقة، التي تهدف إلى الحد من قفزة الهجرة بعد الوباء، تبدو غير كافية مع ارتفاع عدد المهاجرين مرة أخرى، مما يعطل التجارة الثنائية ويؤجج المشاعر المناهضة للمهاجرين بين الناخبين المحافظين في الولايات المتحدة.

وفي هذا الشهر، تم القبض على ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر يوميا على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، قامت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتعليق حركة السكك الحديدية عبر الحدود في مدينتي إ"يغل باس" و"إل باسو" في تكساس، حيث كان المهاجرون يستقلون قطارات الشحن.

المصدر: "أ ب"