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"حركتها واثقة إلى الأمام".. بوتين يتحدث عن مقومات تعزز مكانة روسيا في العالم

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Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مكانة روسيا في العالم والتحرك الواثق للبلاد إلى الأمام يبدأ برغبة صادقة في المساهمة في ازدهار وتنمية المدن والبلدات والأحياء.

وقال بوتين في المنتدى البلدي لعموم روسيا: "يبدأ تعزيز البلد بأكمله، وحركته الواثقة إلى الأمام، بشكل أدق، مكانة روسيا في العالم، برغبة صادقة في القيام بأكبر قدر ممكن من العمل من أجل مسقط رأسك، من أجل الأماكن التي ولدت فيها، حيث قضيت طفولتك وترعرعت، حيث يعيش الآن أحباؤك وعائلتك وأصدقاؤك وأبناء وطنك. مع الرغبة في المساهمة في ازدهار وتطوير مدينتك وبلدتك وحيك".

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وأكد الرئيس أن السلطات البلدية هي الأقرب إلى الناس ونوعية الحياة اليومية للمواطنين تعتمد عليها بشكل مباشر.

وأضاف: "إن مستوى البلديات والحكم الذاتي المحلي هو الذي يحدد صورة بلدنا الكبير بأكمله، الطريقة التي يرى بها الناس حاضرهم ومستقبلهم".

المصدر: نوفوستي

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