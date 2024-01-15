بوتين يؤكد أهمية مواصلة تعزيز نظام الضمانات الاجتماعية للعسكريين في العملية العسكرية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحية إلى المنظمين والضيوف والمشاركين بمنتدى قدامى المحاربين في العملية العسكرية الخاصة الذي يعقد تحت شعار "معا سننتصر".

وشدد رئيس الدولة على أن الأولوية، تكمن في تعزيز نظام الضمانات الاجتماعية للمقاتلين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتوفير الظروف لكي يتمكن هؤلاء من تحقيق أنفسهم بشكل كامل في مجموعة متنوعة من المجالات.

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وجاء في تحية الرئيس المنشورة على موقع الكرملين: "مهمتنا المشتركة هي دعم أسر الرفاق الذين سقطوا، وبشكل مطرد تعزيز نظام الضمانات الاجتماعية للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وزيادة فعالية برامج الرعاية الطبية وإعادة التأهيل. وطبعا الأولوية الرئيسية تكمن في تهيئة الظروف حتى يتمكن الأبطال الذين مروا عبر الجبهة من تحقيق أنفسهم بشكل كامل في مجموعة متنوعة من المجالات: في قطاعات الاقتصاد، وفي الأعمال التجارية، وفي هيئات السلطة وهيئات الإدارة الذاتية على جميع المستويات".

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن حركة المحاربين القدامى تتطور وتوحد في صفوفها الشجعان الذي يهمهم مصير الوطن- الوطنيين الحقيقيين في جميع مناطق روسيا. وأكد أهمية مشاركة المحاربين القدامى في تربية الشباب، وفي تعزيز المشاريع والمبادرات التطوعية والتربوية والتربوية والإنسانية الشعبية.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن المنتدى سيكون مثمرا وسيساهم في حل المشكلات المهمة لكل من المحاربين القدامى والبلاد بأكملها، وتمنى للمشاركين فيه كل التوفيق.

يعقد المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 يناير في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض.

المصدر: تاس