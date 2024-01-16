خطوة تصعيدية أوروبية جديدة تطال الأصول الروسية المجمدة

أعلن نائب رئيس وزراء بلجيكا فنسنت فان بيتيجيم، شروع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مقترح المفوضية الأوروبية نهاية العام الماضي لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وأشار فان بيتيجيم خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، إلى أن بروكسل تتطلع إلى حدوث تقدم سريع في هذا الاتجاه.

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ولفت المسؤول البلجيكي إلى أن الوزراء الأوروبيين ناقشوا الأصول الروسية المجمدة "لقد قمنا بتحليل المقترحات التي تلقيناها في ديسمبر من المفوضية الأوروبية ورئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي وأكدنا نيتنا الثابتة للتحرك بسرعة بشأن هذه القضية".

وأردف: "لقد بدأ العمل على المستوى الفني بالفعل ونعتزم تحقيق تقدم سريع".

يشار إلى أنه في الاتحاد الأوروبي فقط، تم تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي لروسيا الاتحادية.

وفي أواخر العام الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية خطة لاستخدام المكاسب غير المتوقعة الناتجة عن تجميد الأصول الروسية واستثمارها. وفي الوقت الراهن، طرحت مسألة تجميع الأرباح الطارئة من أصول البنك المركزي الروسي في حسابات منفصلة ضمن ودائع الاتحاد الأوروبي، في انتظار اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الخطوات الإضافية.

المصدر: نوفوستي